Наглость без границ: так в Кишиневе воруют смартфоны - видео

Современные и дорогие мобильные телефоны в молдавской столице воруют прямо из-под носа у продавцов, однако воровская фортуна некоторых подводит - они попадают на кадры камер видеонаблюдения.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. В столичном секторе Рышкановка много салонов мобильной связи, это неудивительно - район большой, да и спрос хороший. Однако невнимательность дорого обходится продавцам новомодных гаджетов - смартфоны воруют средь бела дня.

Сотрудники Инспектората полиции Рышкановки задержали 32-летнего уроженца Кишинева, подозреваемого в краже дорогого аппарата из салона мобильной связи. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина был ранее судим за аналогичные преступления.

Неудачливый вор не догадался, что в то время, как он прикарманивал дорогой Iphone 8, это снимали камеры видеонаблюдения. Аппарат стоил 16 тысяч 800 леев, соответственно, кража была квалифицирована как хищение в особо крупных размерах.

В течении нескольких дней оперативники разыскивали "мобильного" вора. Когда его личность удалось установить, подозреваемого задержали, а на допросе в Инспекторате полиции он полностью сознался в содеянном.

Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит штраф от 32 до 67 тысяч леев, либо тюремное заключение до 4 лет.

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