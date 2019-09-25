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Смартфон

Наглость без границ: так в Кишиневе воруют смартфоны - видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Современные и дорогие мобильные телефоны в молдавской столице воруют прямо из-под носа у продавцов, однако воровская фортуна некоторых подводит - они попадают на кадры камер видеонаблюдения.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. В столичном секторе Рышкановка много салонов мобильной связи, это неудивительно - район большой, да и спрос хороший. Однако невнимательность дорого обходится продавцам новомодных гаджетов - смартфоны воруют средь бела дня. 

Сотрудники Инспектората полиции Рышкановки задержали 32-летнего уроженца Кишинева, подозреваемого в краже дорогого аппарата из салона мобильной связи. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина был ранее судим за аналогичные преступления. 

Неудачливый вор не догадался, что в то время, как он прикарманивал дорогой Iphone 8, это снимали камеры видеонаблюдения. Аппарат стоил 16 тысяч 800 леев, соответственно, кража была квалифицирована как хищение в особо крупных размерах. 

В течении нескольких дней оперативники разыскивали "мобильного" вора. Когда его личность удалось установить, подозреваемого задержали, а на допросе в Инспекторате полиции он полностью сознался в содеянном. 

Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит штраф от 32 до 67 тысяч леев, либо тюремное заключение до 4 лет.

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Теги:
полиция, видео, воровство, смартфоны


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