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Авария. Архивное фото

В ДТП в Единцах один человек погиб и пятеро пострадали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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После столкновения пятеро человек оказались заблокированы в искореженном авто, водитель другой машины погиб сразу.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате аварии, произошедшей рядом с селом Александрень в Единецком районе. Информацию об этом подтвердили в четверг в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС). 

Мигалка на полицейском автомобиле
© Fotolia / Andranik123
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По данным ГИЧС, сообщение о столкновении двух автомобилей Volkswagen Golf и BMW поступило вечером в среду.

"На место происшествия прибыл экипаж спасателей. В результате столкновения водитель Volkswagen Golf скончался на месте, а четверо мужчин и женщина, находившиеся в BMW, оказались заблокированы в автомобиле", - сообщили в ведомстве.

Спасатели помогли им выбраться из искореженной машины. С различными травмами пострадавших доставили в районную больницу.

Сейчас расследованием произошедшего занимается полиция. Следователям предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

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Теги:
авто, Единцы, ДТП


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