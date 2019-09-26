В ДТП в Единцах один человек погиб и пятеро пострадали

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате аварии, произошедшей рядом с селом Александрень в Единецком районе. Информацию об этом подтвердили в четверг в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).
По данным ГИЧС, сообщение о столкновении двух автомобилей Volkswagen Golf и BMW поступило вечером в среду.
"На место происшествия прибыл экипаж спасателей. В результате столкновения водитель Volkswagen Golf скончался на месте, а четверо мужчин и женщина, находившиеся в BMW, оказались заблокированы в автомобиле", - сообщили в ведомстве.
Спасатели помогли им выбраться из искореженной машины. С различными травмами пострадавших доставили в районную больницу.
Сейчас расследованием произошедшего занимается полиция. Следователям предстоит выяснить, что стало причиной аварии.
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