Этиловый ад - полицейские ужаснулись, устроив проверки на Центральном рынке

Сотрудники столичной полиции продолжили проверки в торговых точках столицы, на этот раз они устроили рейд на Центральном рынке, где обнаружили десятки литров алкоголя сомнительного качества, который реализаторы намеревались сбыть покупателям.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Правонарушители часто используют доверчивость граждан Молдовы, чтобы реализовать им по более дешевой цене товар, который в магазине стоит на 30-35 процентов дороже. Особенно не чисты на руку торговцы алкогольными напитками, которые продают их без соответствующих документов, подтверждающих качество продукции, и на самом Центрально рынке и в его окрестностях - с обочины или даже из-под полы.

Сотрудники Управления полиции Кишинева продолжили проведение спецрейда по предотвращению торговли алкоголем, употребление которого может привести к серьезным отравлениям, поскольку с прилавков зачастую реализуют откровенный контрафакт.

На этот раз оперативники нагрянули на Центральный рынок Кишинева. Им удалось пресечь деятельность группы лиц, которые занимались производством алкогольных напитков прямо на рынке, разливая опасную смесь из канистр и пластиковых бутылок в тару из-под коньяка известной торговой марки. Затем без акцизных марок "элитный напиток" продавали по бросовой цене. Так же "производили" и водку, и вино.

Неизвестно, сколько точно удалось реализовать таким способом ловкачам из-за прилавка алкогольной продукции, однако на момент рейда оперативники обнаружили у них 160 литров такого опасного алкоголя. Сейчас весь объем этой сомнительной продукции изъят и вскоре будет уничтожен. Правонарушителям грозят штрафы до 15 тысяч леев.

Это - не первый подобный случай в сентябре. В целях предотвращения случаев хулиганства сотрудники Инспектората полиции сектора Чеканы с 18 по 23 сентября провели рейд по ряду торговых точек района.

Выявили 6 магазинов и баров, в которых практически подпольно торговали алкоголем. У владельцев торговых точек не было ни одного документа, подтверждающего происхождение товара.

Вина, коньяки, водка, тара со спиртом, который, видимо, владельцы торговых точек разливали по бутылкам с соответствующей маркировкой. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли 410 литров продукции, которую реализовывали нелегально.

За незаконную торговлю алкоголем сомнительного качества владельцам баров и магазинов грозят штрафы до 15 тысяч леев, согласно статьям 265 и 286 Кодекса о правонарушениях. Вся изъятая продукция также будет уничтожена.

В связи с увеличением подделок и реализации контрафактного алкоголя сотрудники полиции советуют жителям и гостям молдавской столицы приобретать эти напитки лишь в магазинах с соответствующей авторизацией.

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