Полиция вышла с предупреждением - в Кишиневе все чаще грабят автомобили

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Осень - жаркая пора для автомобильных воров, которые не угоняют "стальных коней", а все чаще прибегают к тому, чтобы взломать двери и вынести все самое ценное из салона.
Когда темнеет раньше автоворы выходят на работу. Доказательство тому - случай, произошедший на днях на кишиневской улице Андрей Дога. Под покровом ночи 23-летний уроженец комммуны Гратиешты взломал переднюю двери автомобиля марки Skoda и украл сумку водителя, где находились документы, ключи и крупная денежная сумма.
Сотрудникам Инспектората полиции сектора Рышкань удалось собрать доказательства виновности молодого человека и задержать его. Общая сумма материального ущерба, нанесенного владельцу иномарки оценивается в 9 тысяч леев. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Сотрудники Управления полиции по муниципию Кишинев вышли с рядом рекомендаций к автолюбителям в связи с участившимися случаями краж личного имущества из салонов машин, припаркованных стихийно.
Так, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют:
- перед выходом из автомобиля всегда проверять, закрыты ли окна, даже если владелец покидает салон машины всего на несколько минут;
- убедиться, что не оставили ключи в замке зажигания;
- на ночь парковать машины в специально оборудованных и хорошо освещенных местах, где работают охранники или проходят полицейские патрули;
- не хранить на видных местах в салоне ценные вещи - сумки, портмоне, драгоценности или электронные девайсы;
- в случаи ограбления автомобиля внимательно проследить, не остались ли на месте происшествия следы, оставленные преступниками, - отпечатки протекторов обуви, видимые следы отпечатков рук и пальцев. В этом случае следует вызвать полицию и дождаться приезда криминалистов.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK