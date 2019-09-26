20:05 26 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.73
Поиск
Кража из автомобиля, иллюстративное фото.

Полиция вышла с предупреждением - в Кишиневе все чаще грабят автомобили

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
Получить короткую ссылку
39 0 0

Оставлять свою машину под открытым небом на ночь в молдавской столице становится все опаснее - грабители в темное время суток могут под чистую вынести все из салона автомобиля.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Осень - жаркая пора для автомобильных воров, которые не угоняют "стальных коней", а все чаще прибегают к тому, чтобы взломать двери и вынести все самое ценное из салона. 

Когда темнеет раньше автоворы выходят на работу. Доказательство тому - случай, произошедший на днях на кишиневской улице Андрей Дога. Под покровом ночи 23-летний уроженец комммуны Гратиешты взломал переднюю двери автомобиля марки Skoda и украл сумку водителя, где находились документы, ключи и крупная денежная сумма. 

Сотрудникам Инспектората полиции сектора Рышкань удалось собрать доказательства виновности молодого человека и задержать его. Общая сумма материального ущерба, нанесенного владельцу иномарки оценивается в 9 тысяч леев. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Сотрудники Управления полиции по муниципию Кишинев вышли с рядом рекомендаций к автолюбителям в связи с участившимися случаями краж личного имущества из салонов машин, припаркованных стихийно. 

Так, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют: 

  • перед выходом из автомобиля всегда проверять, закрыты ли окна, даже если владелец покидает салон машины всего на несколько минут; 
  • убедиться, что не оставили ключи в замке зажигания; 
  • на ночь парковать машины в специально оборудованных и хорошо освещенных местах, где работают охранники или проходят полицейские патрули; 
  • не хранить на видных местах в салоне ценные вещи - сумки, портмоне, драгоценности или электронные девайсы; 
  • в случаи ограбления автомобиля внимательно проследить, не остались ли на месте происшествия следы, оставленные преступниками, - отпечатки протекторов обуви, видимые следы отпечатков рук и пальцев. В этом случае следует вызвать полицию и дождаться приезда криминалистов.

    Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

    Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

    Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Юная активистка обвинила мировых лидеров в краже ее мечты и детства -видео
Крупная кража: воры вынесли из дома в Маркулештах золото и два пистолета
Петрович: дерзкая кража с воинского мемориала может остаться безнаказанной
Пострадавшие клиенты MAIB рассказали, что происходит с расследованием кражи
Теги:
уголовные дела, машины, ограбления, Кишинев, автомобили


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Всемирный день моря: плаваем с морскими обитателями - фото
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Лишились неприкосновенности
Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться