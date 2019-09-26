Полиция вышла с предупреждением - в Кишиневе все чаще грабят автомобили

Оставлять свою машину под открытым небом на ночь в молдавской столице становится все опаснее - грабители в темное время суток могут под чистую вынести все из салона автомобиля.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Осень - жаркая пора для автомобильных воров, которые не угоняют "стальных коней", а все чаще прибегают к тому, чтобы взломать двери и вынести все самое ценное из салона.

Когда темнеет раньше автоворы выходят на работу. Доказательство тому - случай, произошедший на днях на кишиневской улице Андрей Дога. Под покровом ночи 23-летний уроженец комммуны Гратиешты взломал переднюю двери автомобиля марки Skoda и украл сумку водителя, где находились документы, ключи и крупная денежная сумма.

Сотрудникам Инспектората полиции сектора Рышкань удалось собрать доказательства виновности молодого человека и задержать его. Общая сумма материального ущерба, нанесенного владельцу иномарки оценивается в 9 тысяч леев. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Сотрудники Управления полиции по муниципию Кишинев вышли с рядом рекомендаций к автолюбителям в связи с участившимися случаями краж личного имущества из салонов машин, припаркованных стихийно.

Так, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют: