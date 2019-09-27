Цепная авария в Страшенах: один человек погиб, двое получили травмы

Небезопасный обгон и лобовое столкновение на национальной трассе привели к гибели водителя, в больнице еще двое.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В результате цепной аварии, произошедшей в ночь на пятницу на трассе Кишинев-Леушены, скончался 30-летний мужчина.

Столкновение трех транспортных средств произошло рядом с селом Кэприяна Страшенского района.

По информации местной полиции, водитель одной из машин решил пойти на обгон. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу авто. Третье транспортное средство столкнулось с ними уже после.

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В итоге водитель, выехавший на встречную полосу, скончался. А водители двух других автомобилей госпитализированы в районную больницу Страшен с различными травмами.

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