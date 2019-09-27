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Мигалка на полицейском автомобиле. Архивное фото

Цепная авария в Страшенах: один человек погиб, двое получили травмы

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
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Небезопасный обгон и лобовое столкновение на национальной трассе привели к гибели водителя, в больнице еще двое.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В результате цепной аварии, произошедшей в ночь на пятницу на трассе Кишинев-Леушены, скончался 30-летний мужчина. 

Авария. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В ДТП в Единцах один человек погиб и пятеро пострадали

Столкновение трех транспортных средств произошло рядом с селом Кэприяна Страшенского района.

По информации местной полиции, водитель одной из машин решил пойти на обгон. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу авто. Третье транспортное средство столкнулось с ними уже после.

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В итоге водитель, выехавший на встречную полосу, скончался. А водители двух других автомобилей госпитализированы в районную больницу Страшен с различными травмами.

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Теги:
авария, ДТП


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