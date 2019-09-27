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Комрат

В Комрате ввели карантин: на всех въездах в город проведут проверки

© Sputnik / Osmatesco
Происшествия
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В столице гагаузской автономии ввели карантин, причиной послужили очаги африканской чумы свиней, зафиксированные в частных хозяйствах города.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В столице гагаузской автономии обнаружены очаги африканской чумы свиней, в одном из хозяйств Комрата был зафиксирован падеж двух свиней, а затем и нескольких двухмесячных поросят.в одном из хозяйств Комрата был зафиксирован падеж двух свиней, а затем и нескольких двухмесячных поросят.

Взятые анализы тканей и крови свиней подтвердили диагноз - в столице Гагаузии именно вспышка африканской чумы среди домашнего скота. 

В Комрате объявлен карантин, на всех въездах в город - на трассах "Комрат-Кишинев", "Комрат-Кирсово", "Комрат-Конгазчик", "Комрат - Чок-Майдан", "Комрат-Ферапонтьевка" организованы дезинфекционные посты. Тут будут дежурить нанятые работники примэрии и сотрудники полиции. Они будут проверять проезжающие автомобили и обрабатывать их специальным средством.

Учения по профилактике африканской чумы
© Sputnik / Irina Leahova
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На период карантина в городе запрещается перемещение живых свиней. Забой свиней для личного употребления будет разрешен только с разрешения ветеринарного врача. Свинина на центральном рынке Комрата будет продаваться, но этот процесс будет жестко контролироваться ветеринарными врачами, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

За два года в Гагаузии были зафиксированы три вспышки вируса африканской чумы свиней – два в селе Бешгиоз и один в городе Вулканешты. Тогда очаги были локализованы.

Вирусная болезнь относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков. При острой фазе инфекционного заражения у животных отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз.

Свиньи
CC0 / Pixabay / Mutinka
Африканская чума держит в страхе фермеров в Вулканештах

Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда. На коже в области внутренней поверхности бёдер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют. 

На некоторых участках кожи могут появиться пустулы, на месте которых образуются струпья и язвы. Падеж домашнего скота от вируса составляет до 100 процентов, эффективного лечения против африканской чумы нет.

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Теги:
ограничения, свиньи, карантин


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