В Приднестровье поймали с поличным наркодилера

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой посодействовать им в выявлении подобных случаев распространения наркотических средств.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Бендерские сотрудники уголовного розыска поймали с поличным жителя Бендер. При нем они обнаружили наркотические средства и необходимый для их употребления инвентарь.

При себе у 28-летнего горожанина было обнаружено и изъято: пакет с порошкообразным веществом белого цвета, 12 термоусадочных трубок, заполненных белым порошком, самодельные приспособления для расфасовки и курения наркотических средств.

"Задержанный сознался в своей причастности к распространению "соли". Химический наркотик он намеревался сбыть через интернет-магазин. Одну из "закладок", сделанную им днем ранее, правоохранители изъяли", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

В настоящее время Управлением внутренних дел города Бендеры возбуждено уголовное дело. Молодой человек арестован. Совсем скоро он предстанет перед судом.

Приднестровские правоохранители обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о фактах подобных "закладок", незамедлительно сообщать в органы внутренних дел. При этом они гарантируют конфиденциальность.