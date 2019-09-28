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Солдаты Нацармии Молдовы. Архивное фото

Отравление или вирус: солдаты военной части в Бельцах попали в больницу

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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В Генеральном штабе Национальной армии рассказали подробности случившегося с группой военных в Бельцах.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Группа солдат мотопехотной бригады №1 в Бельцах оказалась в больнице. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила в субботу пресс-секретарь генштаба Нацармии Алла Диакону.

По словам собеседницы, жалобы на самочувствие от военных это части начали поступать в пятницу.

"На данный момент на место прибыли сотрудники превентивной медицины. Они взяли анализы. По их словам, клиническая картина говорит о том, что речь идет об энтеровирусе, который передается воздушно-капельным путем. Но мы будет ждать результатов анализов, чтобы выяснить точную причину", - сказала Диакону. 

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Прокуратура занялась расследованием массового отравления в лицее Кишинева

По ее словам, точное число заболевших сейчас трудно назвать, так как состояние некоторых солдат уже улучшилось и им не требуется помощь.

"На данном этапе могу сказать, что военные – срочники и контрактники – сейчас находятся на лечении. Их состояние удовлетворительное. Через несколько дней их смогут выписать", - добавила Диакону.

В СМИ ранее появилась информация о том, что одна из родственниц заболевшего солдата считает, что причиной плохого самочувствия могло стать пищевое отравление.

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