Вино, которое убивает: в Молдове мужчина отравился углекислым газом

Трагический случай, связанный с приготовлением и дегустацией молодого вина, произошел в Леова, а другого мужчину-винодела из Твардицы экстренным службам удалось спасти.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу после отравления углекислым газом в процессе приготовления вина. Оба случая произошли в минувшие выходные, сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

Трагедия едва не произошла в Твардице (Тараклийский район), где 50-летний мужчина спустился в подвал, но обратно так и не вышел. На место происшествия вызвали спасателей, которые успели вовремя вызволить пострадавшего. Его доставили в районную больницу для дальнейшего лечения.

А вот в Леова все закончилось более печально. Спустившись в подвал, где находились бочки с мустом, 58-летний мужчина скончался. Погибшего обнаружили местные жители. Обстоятельства смерти выяснит полиция.

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Спасатели призывают население, которое занимается приготовлением вина, быть крайне внимательными. В подвалах, где хранится молодое вино, обязательно должны быть системы вентиляции.

Самый простой метод проверить наличие кислорода в помещении – зажечь свечу. Если она тухнет, то кислорода недостаточно. В таком случае спасатели рекомендуют срочно покинуть помещение.

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