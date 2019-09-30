То, что сделали жители одного из молдавских сел, удивило пограничников

Целая гора рыбы: браконьеры трудились не покладая рук, но правоохранительные органы изъяли улов, оштрафовали любителей незаконной ловли и передали дело для дальнейших разбирательств.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Двое жителей села Крихана Веке задержаны во время незаконной ловли рыбы на озере Манта. Им удалось поймать порядка 200 килограммов рыбы разных видов, сообщили в пресс-службе Генинспектората пограничной полиции Молдовы.

Инцидент произошел в ночь на 29 сентября. Пограничники заметили на озере лодку. Периодически два человека, находящиеся в ней, забрасывали и стягивали сети. Как только они сошли на берег, их задержали.

"Речь идет о двоих жителях села Крихана Веке - 30-летнем мужчине и 33-летней женщине. В лодке у них находились 24 сети общей длиной 2400 метров и порядка 200 килограммов рыбы разных видов и размеров. Ущерб, нанесенный государству, превышает 90 тысяч леев (около пяти тысяч долларов - ред.)", - сообщили в Погранполиции.

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Сотрудники правоохранительных органов оштрафовали рыбаков за нарушение режимы пограничного контроля. В тоже время пограничники уведомили о случившемся Инспекторат по защите окружающей среды и передали в структуру сети и рыбу. Задержанным предстоит ответит за браконьерство.

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