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В Кишиневе несколько иностранок избили женщину - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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На женщину, которая переходила улицу вместе со своей трехлетней дочерью, напала группа девушек, говорящих на арабском языке.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Видео нападения группы девушек, говорящих на арабском языке, на женщину, которая переходила улицу с трехлетней дочерью, разместил свидетель происшествия. Как отметила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, инцидент произошел 23 сентября в 15.30 на улице Н. Тестемицану, сообщает sputnik.md.

По данным правоохранительных органов, все началось с того, что женщина сделала девушкам замечание: дескать, они ведут себя агрессивно и одеты неподобающе.

В полиции заявили, что планируется открыть уголовное дело по факту хулиганства. Виновным грозит до трех лет тюрьмы или до 240 часов неоплачиваемой работы в пользу общества.

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