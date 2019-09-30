Страшное ДТП в Кишиневе: троллейбус столкнулся c Porsche - видео

По предварительной информации, пострадали 6 человек из троллейбуса и 2 из машины.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Страшное ДТП с участием троллейбуса и легковым автомобилем произошло на пересечении улиц Онисифор Гибу и Алба Юлия, информацию подтвердила для Sputnik Молдова сотрудник пресс-службы полиции Кишинева Светлана Скрипник. По сообщениям в соцсетях, пострадали пассажиры троллейбуса и автомобиля.

Пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу подтвердила эту информацию, уточнив, что пострадали 6 пассажиров троллейбуса и 2 - легкового автомобиля.

Пользователи соцсетей сообщают также о погибших, среди них может быть ребенок. На данный момент полиция не подтверждает эту информацию.

Как передают очевидцы, среди раненых есть дети, на месте происшествия находятся не менее шести бригад скорой помощи. Движение транспорта на улице Алба-Юлия заблокировано.

Лилиану Пушкашу уточнила, что в результате ДТП погиб один человек - пассажир Porsche. Среди раненых 13-летняя девочка. Подробности читайте в следующем материале>>>