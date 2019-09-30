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ДТП на Буюканах

Первые заявления свидетелей ДТП: с какой скоростью передвигался Porsche

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Люди, которые видели как произошла авария на перекрестке улиц Алба-Юлия и О. Гибу, сообщают, что Porsche в буквальном смысле летел.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Свидетели ДТП на Буюканах, в которое попали троллейбус и Porsche Cayenne, сообщают, что легковой автомобиль передвигался по улице О. Гибу на огромной скорости.

"Машина ехала на высокой скорости, а троллейбус передвигался регламентированно. Porsche врезался в троллейбус на большой скорости. На остановке находилось много людей, но и в самом троллейбусе. Пассажиры готовились выйти. а те, кто стоял на остановке, собирался зайти", - сказал один из очевидцев.

Свидетели аварии утверждают, что в ДТП виновна водитель Porsche, так как она не уступила дорогу троллейбусу, который передвигался на зеленый сигнал светофора, а легковому автомобилю горел красный. По некоторым данным, скорость Porsche достигала 160 километров в час.

ДТП, в которое попали троллейбус №21 и автомобиль Porsche Cayenne, произошло на перекрестке улиц Алба-Юлия и О. Гибу. Звонок на единый номер спасения "112" поступил в 14.08.

"Автомобиль Porsche Cayenne столкнулся с троллейбусом в момент движения. На место происшествия сразу прибыли три экипажа спасателей, которые разблокировали попавших в ДТП людей", - отметили в инспекторате.

Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019
© Sputnik /
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По предварительной информации, в результате инцидента пострадали 18 человек, включая 13-летнюю девочку. С различными травмами их доставили в больницу.

"Пассажир автомобиля Porsche Cayenne – мужчина погиб. Водитель автомобиля – женщина находится в тяжелом состоянии. Предстоит установить обстоятельства и причины ДТП", - добавили в инспекторате.

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