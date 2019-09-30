Официально: что сделала водитель Porsche, столкнувшегося с троллейбусом

В Национальном инспекторате по патрулированию рассказали, что число пострадавших в ДТП увеличилось, а также назвали предварительную причину аварии.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Предварительная версия ДТП, в которое попали троллейбус и автомобиль Porsche Cayenne, - высокая скорость и пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Алба-Юлия и О. Гибу. Звонок о происшествии поступил на единый номер спасения "112" в 14.08.

"В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар. Предварительная версия ДТП - водитель Porsche Cayenne передвигался на высокой скорости и не последовал запрещающему сигналу светофора. В результате аварии 20 пассажиров троллейбуса доставили в больницу, пассажир автомобиля погиб на месте, а водитель машины в тяжелом состоянии находится в медучреждение", отметили в инспекторате.

Сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и причины ДТП.

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