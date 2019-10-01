Еще одна авария в Кишиневе: автомобиль перевернулся - фото

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. После страшного ДТП, где автомобиль влетел на скорости в троллейбус, в молдавской столице вечером того же дня произошла еще одна авария.
На этот раз инцидент случился на перекрестке улиц Щусева и Пушкина.
Автомобиль в результате ДТП оказался завален на бок. Очевидцы сообщают, что погибших в результате аварии нет, но по меньшей мере одного пострадавшего увезли в машине скорой помощи.
На место также прибыли спасатели. Точные причины ДТП предстоит выяснить полиции.
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