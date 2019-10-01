Еще одна авария в Кишиневе: автомобиль перевернулся - фото

После Буюкан серьезная авария произошла уже в другом столичном секторе - в Центре: там автомобиль перевернулся.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. После страшного ДТП, где автомобиль влетел на скорости в троллейбус, в молдавской столице вечером того же дня произошла еще одна авария.

На этот раз инцидент случился на перекрестке улиц Щусева и Пушкина.

Автомобиль в результате ДТП оказался завален на бок. Очевидцы сообщают, что погибших в результате аварии нет, но по меньшей мере одного пострадавшего увезли в машине скорой помощи.

На место также прибыли спасатели. Точные причины ДТП предстоит выяснить полиции.

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