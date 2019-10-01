11:10 01 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.73
Поиск
Авария в Кишиневе

Еще одна авария в Кишиневе: автомобиль перевернулся - фото

© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Mihail Goian
Происшествия
Получить короткую ссылку
159 0 0

После Буюкан серьезная авария произошла уже в другом столичном секторе - в Центре: там автомобиль перевернулся.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. После страшного ДТП, где автомобиль влетел на скорости в троллейбус, в молдавской столице вечером того же дня произошла еще одна авария.

На этот раз инцидент случился на перекрестке улиц Щусева и Пушкина.

Авария в Кишиневе
© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам / Mihail Goian
Авария в Кишиневе

Автомобиль в результате ДТП оказался завален на бок. Очевидцы сообщают, что погибших в результате аварии нет, но по меньшей мере одного пострадавшего увезли в машине скорой помощи.

На место также прибыли спасатели. Точные причины ДТП предстоит выяснить полиции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Страшная авария в Резине: один погибший и трое пострадавших
Странное ДТП: в аварию угодили машина такси и полиции
Цепная авария в Страшенах: один человек погиб, двое получили травмы
Теги:
Кишинев, ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишиневский международный марафон 2019
Международный кишиневский марафон-2019: как это было - фото
Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019
Шокирующие кадры с места ДТП в Кишиневе - видео
Кому в ЕС жить хорошо?
Кому в ЕС жить хорошо?

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться