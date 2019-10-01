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Мигалка на полицейском автомобиле

Страшное ДТП в Калараше: один человек погиб, много пострадавших

© Sputnik / Сергей Гунеев
Происшествия
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И снова высокая скорость - неудачный маневр на трассе привел к гибели одного человека и массовой госпитализации травмированных.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Один человек погиб в результате аварии, произошедшей в ночь на вторник в Каларашском районе. 

Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019
© Sputnik /
Шокирующие кадры с места ДТП в Кишиневе

Инцидент произошел около 03.30 на трассе Кишинев-Унгены возле села Бахмут.

Водитель автомобиля BMW двигался на высокой скорости, хотел совершить обгон, но не справился с управлением и столкнулся с другой машиной. От удара одно из авто перевернулось.

Столкновение было такой силы, что 29-летний молодой человек скончался на месте. Сначала сообщалось о семерых пострадавших из обеих машин, которых госпитализировали в районную больницу Калараша. Позже цифра выросла до десяти.

Расследованием обстоятельств аварии занимается полиция.

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Теги:
Калараш, Молдова, дтп


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