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ДТП с участием Порше

Полиция представила новые детали по аварии с участием "Порше": скорость была 130 км/час

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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По факту ДТП начато уголовное дело по обоснованному подозрению нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к непреднамеренной гибели человека, по части 3 статьи 264 УК РМ.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Водителя автомобиля, который "влетел" на Боюканах в троллейбус, оперировали ночью, женщина остается по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом рассказал журналистам замначальника Генинспектората по ЧС Серджиу Головач.

"В течение минуты после поступления звонка были направлены два экипажа спасателей. Также на место происшествия было решено послать команду офицеров. Прибыли в течение шести минут и начали оперативно действовать. Первоначально – освобождать людей и предпринимать меры по предотвращению возможного пожара. Дело в том, что визуально на дороге были видны следы масла", - пояснил Головач.

После анализа ситуации было принято решение направить на место ЧП экипаж SMURD для массовой транспортировки пострадавших.
Сначала были транспортированы 18 человек, к 17.00 количество возросло до 28 человек, в том числе двое детей. Сейчас (по информации на 09.00 вторника, 1 октября) только 10 человек остались в больнице. Все остальные после консультации медиков отпущены домой для амбулаторного лечения.

Авария на Буюканах
© Sputnik / Miroslav Rotari
У водителя, попавшего в ДТП с троллейбусом, и раньше были проблемы с законом

"По факту ДТП начато уголовное дело по обоснованному подозрению нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к непреднамеренной гибели человека, по части 3 статьи 264 УК РМ", - заявил Григоре Мога, начальник управления уголовного преследования.

Женщина-водитель ранее уже была судима за другую аварию>>>

По его словам, собраны доказательства – заявления пострадавших и очевидцев, видеозаписи, проанализировано место происшествия, что позволяет подозревать водителя легкового автомобиля в совершении преступления.

"Учитывая тяжесть случая и историю подозреваемой будут выяснены все факты, приведшие к ДТП", - рассказал Мога.

"Предстоит взять биологические пробы, чтобы выяснить состояние, в котором находилась водитель. Все это будет приобщено к делу", - заявил Генадие Рымарь, начальник управления безопасности дорожного движения полиции Кишинева.

По словам Виктора Маноле, и.о. главы Нацинспектората по патрулированию, перекресток, где произошло ДТП, не считается перекрестком с повышенным риском аварий. В прошлом году там произошли всего две аварии, в которых пострадали два человека.

ДТП на Буюканах
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первые заявления свидетелей ДТП: с какой скоростью передвигался Porsche

Ранее стало известно, что женщина-водитель, находившаяся за рулем люксового автомобиля, врезавшегося в троллейбус, уже была судима за другую аварию, которую она спровоцировала.

Шокирующие кадры с места ДТП в Кишиневе - видео>>>

В 2017 году она осталась без водительских прав на двухлетний срок после того, как столкнулась с другим автомобилем.Тогда женщина, находившая в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу на улице Н.Димо и врезалась в ехавший автомобиль. Полиция констатировала наличие 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Суд столичного сектора Рышкановка приговорил ее к шести месяцам лишения свободы в женской тюрьме.

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Теги:
авто, дтп


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