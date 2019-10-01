Зигзаги на "Жигулях", без прав и под хорошим градусом

Молодого мужчину, как оказалось, до этого уже останавливали за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии не менее пяти раз.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Внимание автоинспекторов привлек автомобиль Жигули, который двигался по дороге села Ержово Рыбницкого района, виляя из стороны в сторону. Когда транспортное средство остановили, за рулем обнаружили молодого мужчину, от которого исходил резкий запах спиртного.

"Водителя отстранили от управления и препроводили на медицинское освидетельствование. Исследование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в МВД Приднестровья.

Водительского удостоверения у 27-летнего жителя села Сарацея не оказалось. Как выяснилось, он не получал его вовсе. По медицинским показаниям мужчина не может быть допущен к сдаче экзаменов.

В ходе разбирательства стало известно, что сельчанин привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде без документов уже пять раз. Предыдущее такое нарушение было задокументировано в июле 2019 года.

Теперь правонарушителю грозит ответственность по уголовной статье. Она предполагает наказание штрафом в размере от 3,6 тысяч до 7,4 тысяч приднестровских рублей ($230 - 450) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По статье возможно и более жесткое наказание - обязательными работами на срок до 240 часов либо лишением свободы на срок до двух лет. В обоих случаях - с непременным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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