Авиапроисшествие в аэропорту Кишинева: начато расследование

Диспетчер временно отстранен от работы, в Органе гражданской авиации ( ОГА) сообщили, что основная версия ЧП – человеческий фактор.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Три автомобиля технической службы оказались в конце взлетно-посадочной полосы при взлете самолета. Расследованием инцидента занялись представители Органа гражданской авиации (ОГА), сообщили в среду в пресс-службе этой структуры.

Сам инцидент произошел еще 30 сентября в 16.00, однако известно о нем стало только сейчас.

"Во время взлета самолета в конце взлетно-посадочной полосы оказались три автомобиля технической службы, что является серьезным нарушением процедур, предусмотренных правилами RAC-REAC гражданской авиации", - сообщили в ОГА.

На "взбесившуюся технику" всегда найдется механизм для укорота - видео с аэродрома>>>

Там же добавили, что была созвана постоянная комиссия для расследования авиационных аварий и инцидентов. Она работает вместе с группой экспертов Органа гражданской авиации для выяснения обстоятельств произошедшего.

"По предварительным данным, инцидент обусловлен человеческим фактором – ошибкой. В ГП MoldATSA сообщили, что диспетчер, ответственный за взлет, отстранен от занимаемой должности до окончания расследования", - добавили в ОГА.

В структуре пообещали обеспечить транспарентность расследования происшествия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK