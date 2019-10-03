В сети появилось видео, как Porsche влетел в троллейбус

В понедельник Porsche Cayenne, двигавшийся на высокой скорости около 130 километров в час и проехавший на красный свет, врезался в троллейбус. В результате один человек погиб и 28 человек пострадали. В больнице продолжают оставаться 9 человек, в том числе водитель авто, которая находится в крайне тяжелом состоянии. В ее крови констатировано наличие 1,87 промилле алкоголя.

Исполняющий обязанности Генинспектората полиции Георге Балан ранее заявлял, что женщина с 2010 года пять раз привлекалась к уголовной ответственности за нарушения ПДД, также на ее имя были составлены 43 протокола. По решению суда, она даже отбывала наказание в виде шести месяцев лишения свободы в тюрьме Руска.

По факту ДТП открыто уголовное дело. Согласно части 3 статьи 264 УК РМ, виновнице аварии грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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