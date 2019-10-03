И смех, и грех на молдавской границе: украинка спряталась в шкафу - видео

Нарочно не придумаешь - женщина спряталась среди вещей в шкафу дома на колесах, чтобы без документов попасть через Молдову в ЕС, но плану не суждено было осуществиться.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Молдавские таможенники и пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения КПП Леушены гражданкой Украины, которая, чтобы попасть в ЕС, спряталась в шкафу дома на колесах.

Сам инцидент произошел вечером 1 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Дом на колесах модели Ford зарегистрирован в Италии. Законно в нем ехали двое граждан этой страны - водитель и пассажир. А вот украинка пыталась пересечь границу незаконно, надеясь, что ее не найдут в шкафу. Никаких документов у нее при себе не было.

Женщина сообщила, что ей 33 года. В середине сентября она познакомилась в Одессе с двумя итальянцами, которые убедили ее, что смогут помочь ей попасть в Италию, хотя знали, что никаких документов у девушки нет.

В итоге молдавские правоохранительные структуры оштрафовали итальянцев на 60 условных единиц, а гражданку Украины передали сотрудникам Бюро по миграции и беженцам при МВД.

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