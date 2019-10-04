Самолет Ан-12 совершил во Львове аварийную посадку: погибли 5 человек

Стало известно о пятерых погибших, в данный момент проводится эвакуация экипажа, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа, сообщили в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, в 7.10 поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

"В 7.29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7.46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Горение не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, погибли 5 человек. Посадка была совершена из-за этого, что закончилось горючее.

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