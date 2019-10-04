В Таможенной службе рассказали, чем промышляют молдавские контрабандисты

Контрабанда товаров на десятки тысяч долларов, или как зарабатывают некоторые жители Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Сотрудники мобильных экипажей Таможенной службы выявили в ходе проверок незаконно ввезенные в Молдову товары на общую сумму в 600 тысяч леев (порядка 34 тысячи долларов).

Так, в населенном пункте Бульбоака Новоаненского района патрульный экипаж остановил для проверки автобус, следовавший рейсом Одесса-Кишинев. Выяснилось, что в транспортном средстве оборудован тайник, где были спрятаны более 200 автомобильных аксессуаров и запчастей. Их общая стоимость оценивается в 200 тысяч леев.

В другом эпизоде в одном из заведений Кишинева гражданин Молдовы продавал бижутерию из ценных металлов без необходимых для этого документов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше тысячи единиц украшений предположительно из серебра на сумму 400 тысяч леев. Известно, что драгоценные изделия завозились в Молдову из Украины.

Круглые цифры: сколько миллиардов в год теряет Молдова из-за коррупции>>>

"Товар задержан для проведения экспертизы и дальнейшего расследования. Виновные будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - отметили в Таможенной службе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK