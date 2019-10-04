ДТП в Хынчештском районе: перевернулась маршрутка, легковушка - всмятку

По предварительным данным, в результате аварии различные травмы получили 14 пассажиров рейсового микроавтобуса.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло близ населенного пункта Фундул Галбеней Хынчештского района с участием маршрутки, следовавшей рейсом Кишинев-Басарабяска.

Звонок на единый номер спасения "112" поступил в 11.56. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, столкнулись микроавтобус модели Mercedes Sprinter и автомобиль Volkswagen Golf.

"На место происшествия прибыл экипаж пожарных. Спасатели констатировали, что один человек оказался заблокирован в Volkswagen Golf", - отметили в инспекторате.

Мужчину, который оказался зажат в груде металла, спасли и передали врачам для оказания медицинской помощи.

"По предварительным данным, 14 пассажиров рейсового микроавтобуса получили различные травмы их доставили в больницу. Предстоит установить обстоятельства и причины ДТП", - добавили в инспекторате.

Ранее Молдову потрясла авария, когда Porsche врезался в троллейбус, на момент свершения аварии водитель легкового автомобиля была пьяна. Погиб пассажир Porsche, 20 человек получили ранения.

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