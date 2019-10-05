Первая жертва ДТП в Хынчештском районе: скончался 4-месячный младенец

Эхо трагедии: стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в аварии с участием рейсовой маршрутки дети.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Четырехмесячный ребенок, получивший травмы в ДТП с участием маршрутки, следовавшей рейсом Кишинев-Басарабяска, скончался в больнице. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь яловенского инспектората полиции Силвия Ветку.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло близ населенного пункта Фундул Галбеней Хынчештского района в пятницу. Столкнулись микроавтобус модели Mercedes Sprinter и автомобиль Volkswagen Golf. В результате аварии в больницу с различными травмами доставили 21 человека, из которых трое детей.

"Четырехмесячный ребенок скончался вчера. Он находился в районной больнице Хынчешт. Состояние другого ребенка в возрасте четырех лет тоже тяжелое. Его должны доставить в центре матери и ребенка в Кишинев", - сказала собеседница.

Еще один несовершеннолетний, по данным Минздрава, оценивается врачами как пациент с повреждениями средней тяжести. В ведомстве сообщили, что из 18 взрослых, которые пострадали в ДТП, три пациента находятся в тяжелом состоянии, из них двоих перевезли спецбортом Aviasan в кишиневскую больницу скорой помощи.

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