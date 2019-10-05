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Авария

Еще одна страшная авария: в Кишиневе в ДТП попала маршрутка с детьми - фото

© Sputnik / Denis Voronin
Происшествия
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В субботу вечером в молдавской столице произошло еще страшное еще одно страшное ДТП: большинство пострадавших - дети.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Кишиневе в субботу: столкнулись автомобиль Volkswagen Sharan и микроавтобус Volkswagen T-4. В результате пострадали 12 человек, из которых семеро - дети.

Известно, что в микроавтобусе находились участники шоу "Сила танца" - речь идет о детях из Приднестровья. Пострадавших доставили в разные больницы. Одна из девочек находится в реанимации, еще одна - на операции.

Инцидент произошел на бульваре Дачия в направлении населенного пункта Бачой. По некоторым данным, водитель Volkswagen Sharan находился в состоянии алкогольного опьянения.

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