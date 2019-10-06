Лишать прав навсегда: преступления пьяных шоферов переполнили чашу терпения

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. За вождение в нетрезвом виде необходимо лишать водительских прав навсегда, об этом на своей страничке в соцсети написала глава молдавского Минздрава Алла Немеренко.

Министр выразила соболезнования семье водителя машины скорой помощи, который погиб в результате аварии в Дрокиевском районе. Немеренко отметила, что виновник ДТП (его автомобиль столкнулся с неотложкой) находился пьяным за рулем. Она напомнила, что это второй случай за неделю, когда нетрезвые водители врезались в Скорую помощь.

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"Я не могу поверить, что никто не пытался остановить этого молодого человека. Результат - столкновение с припаркованной машиной скорой помощи, 1 человек погиб, а 5 госпитализированы, среди них 3 медицинских работника", - написала Немеренко на своей странице в Facebook.

Она выразила беспокойство и негодование по поводу того, что все больше водителей садятся за руль в нетрезвом виде.

"За вождение автомобиля в нетрезвом виде должны отбирать права навсегда", - подчеркнула министр.

На череду страшных ДТП в Молдове отреагировал президент Игорь Додон.

Он заявил, что ситуация на дорогах стала опасной, а участившиеся в последнее время ДТП с летальным исходом вызывают серьезную обеспокоенность.

Президент отметил, что "либо действующие меры борьбы с правонарушениями на дорогах не работают, либо люди, ответственные за их применение, проявляют преступную халатность".

Додон уверен, что требуются внутренние реформы и неизбежны отставки в системе.

Вопрос о безопасности дорожного движения президент внес в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.

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