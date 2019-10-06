Убийство в жанре 90-х: в Калараше найдена мертвой сборщица налогов

Сельская жительница была зверски замучена в собственном доме, ее тело нашли со связанными руками и ногами.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Женщина, которая работала налоговым инспектором в примарии села Мелешены Каларашского района, была найдена мертвой в собственном доме, тело обнаружил сын погибшей. Хозяйка дома лежала со связанными руками и ногами. На теле, в области рёбер и на голове, имелось множество следов от ударов.

Как передает Sputnik.md, пресс-секретарь полиции Каларашского района Кристина Викол сообщила, что произошло ограбление, хозяйку дома несколько раз ударили по голове твердым предметом. Было установлено, что пропала крупная денежная сумма, порядка 20 тысяч леев.

Полиция проводит расследование трагического случая. В настоящее время, по словам Викол, предпринимаются необходимые действия по установлению личности и задержанию подозреваемого.

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