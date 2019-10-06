11:52 06 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Доступ запрещен полиция

Убийство в жанре 90-х: в Калараше найдена мертвой сборщица налогов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
12601

Сельская жительница была зверски замучена в собственном доме, ее тело нашли со связанными руками и ногами.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Женщина, которая работала налоговым инспектором в примарии села Мелешены Каларашского района, была найдена мертвой в собственном доме, тело обнаружил сын погибшей. Хозяйка дома лежала со связанными руками и ногами. На теле, в области рёбер и на голове, имелось множество следов от ударов.

Милиция
© Sputnik / Irina Leahova
Кровавая расправа в Тирасполе - неизвестный произвел 10 выстрелов и скрылся

Как передает Sputnik.md, пресс-секретарь полиции Каларашского района Кристина Викол сообщила, что произошло ограбление, хозяйку дома несколько раз ударили по голове твердым предметом. Было установлено, что пропала крупная денежная сумма, порядка 20 тысяч леев.

Полиция проводит расследование трагического случая. В настоящее время, по словам Викол, предпринимаются необходимые действия по установлению личности и задержанию подозреваемого. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В столице происходят изуверские убийства - граждане напуганы и возмущены


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Национальный день вина 2019
День вина: туристов не меньше, чем местных жителей - ФОТО
День вина в Молдове как национальный праздник
День вина в Молдове как национальный праздник
Национальный День Вина 2019
День вина в Молдове 2019: что, где, когда

Знаменитости
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться