Президент Молдовы выступил за ужесточение наказания виновникам ДТП

Глава государства выразил обеспокоенность увеличением аварий с человеческими жертвами в последнее время.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Ситуация на дорогах стала опасной, а участившиеся в последнее время ДТП с летальным исходом вызывают серьезную обеспокоенность, заявил президент Молдовы Игорь Додон, комментируя субботнюю аварию в Кишиневе, в результате которой пострадали 11 человек, в том числе и двое детей.

Микроавтобус "Фольксваген" столкнулся с легковым автомобилем этой же марки 5 октября вечером. В соцсетях очевидцы сообщили, что в микроавтобусе находились дети, участники проекта "Сила танца" из Приднестровья. Они возвращались домой с записи телепередачи. Одна из участниц шоу попала в реанимацию.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

"Рост числа дорожно-транспортных происшествий в последнее время, в результате которых десятки раненых и погибших, включая детей, вызывает серьезную обеспокоенность. Необходимо принять срочные, жесткие, конкретные меры, чтобы положить конец этим трагедиям", - написал Додон в социальных сетях.

Глава государства отметил, что "либо действующие меры борьбы с правонарушениями на дорогах не работают, либо люди, ответственные за их применение, проявляют преступную халатность".

Додон уверен, что требуются внутренние реформы и неизбежны отставки в системе.

Президент сообщил, что призвал правительство и парламент созвать специальные комиссии, чтобы обсудить и принять законодательные поправки, ужесточающие меры наказания за нарушения ПДД.

Додон добавил, что вопрос о безопасности дорожного движения он внес в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.

"Потребую выявить причины, которые привели к ухудшению ситуации, и попрошу разработать и предоставить план жестких действий, который должен быть применен как можно скорее", - подчеркнул президент.

За прошедшую неделю в Кишиневе и республике произошел ряд резонансных ДТП: в столице автомобиль Porsche Cayenne столкнулся с троллейбусом, погиб один человек, более 20 попали в больницу.

Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе на трассе Згурица-Дрокия. Автомобиль Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Погиб водитель неотложки, еще несколько человек пострадали.

Днем ранее пассажирский микроавтобус, ехавший из столицы в Басарабяску, перевернулся на трассе Кишинёв — Хынчешты после столкновения с легковым автомобилем. Пострадало 15 человек. Четырёхмесячный младенец, находившийся с родителями в салоне легковушки, скончался в больнице.

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