11:52 06 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019

Президент Молдовы выступил за ужесточение наказания виновникам ДТП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
32 0 0

Глава государства выразил обеспокоенность увеличением аварий с человеческими жертвами в последнее время.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Ситуация на дорогах стала опасной, а участившиеся в последнее время ДТП с летальным исходом вызывают серьезную обеспокоенность, заявил президент Молдовы Игорь Додон, комментируя субботнюю аварию в Кишиневе, в результате которой пострадали 11 человек, в том числе и двое детей. 

Авария
© Sputnik / Denis Voronin
Еще одна страшная авария: в Кишиневе в ДТП попала маршрутка с детьми - фото

Микроавтобус "Фольксваген" столкнулся с легковым автомобилем этой же марки 5 октября вечером. В соцсетях очевидцы сообщили, что в микроавтобусе находились дети, участники проекта "Сила танца" из Приднестровья. Они возвращались домой с записи телепередачи. Одна из участниц шоу попала в реанимацию. 

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

"Рост числа дорожно-транспортных происшествий в последнее время, в результате которых десятки раненых и погибших, включая детей, вызывает серьезную обеспокоенность. Необходимо принять срочные, жесткие, конкретные меры, чтобы положить конец этим трагедиям", - написал Додон в социальных сетях.

Глава государства отметил, что "либо действующие меры борьбы с правонарушениями на дорогах не работают, либо люди, ответственные за их применение, проявляют преступную халатность".

Додон уверен, что требуются внутренние реформы и неизбежны отставки в системе.

Президент сообщил, что призвал правительство и парламент созвать специальные комиссии, чтобы обсудить и принять законодательные поправки, ужесточающие меры наказания за нарушения ПДД.

Додон добавил, что вопрос о безопасности дорожного движения он внес в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.

"Потребую выявить причины, которые привели к ухудшению ситуации, и  попрошу разработать и предоставить план жестких действий, который должен быть применен как можно скорее", - подчеркнул президент.

За прошедшую неделю в Кишиневе и республике произошел ряд резонансных ДТП: в столице автомобиль Porsche Cayenne столкнулся с троллейбусом, погиб один человек, более 20 попали в больницу.

Полиция
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Самые частые причины ДТП в Молдове: полиция предоставила шокирующие данные

Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе на трассе Згурица-Дрокия. Автомобиль Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Погиб водитель неотложки, еще несколько человек пострадали.

Днем ранее пассажирский микроавтобус, ехавший из столицы в Басарабяску, перевернулся на трассе Кишинёв — Хынчешты после столкновения с легковым автомобилем. Пострадало 15 человек. Четырёхмесячный младенец, находившийся с родителями в салоне легковушки, скончался в больнице.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Еще один ребенок пострадал в ДТП - десятилетний мальчик сбит в Комрате
Ни дня без ДТП - в центре столицы две иномарки превратились в груду металла
Цепная авария под покровом темноты: в одном ДТП пострадали пять авто – видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Национальный день вина 2019
День вина: туристов не меньше, чем местных жителей - ФОТО
День вина в Молдове как национальный праздник
День вина в Молдове как национальный праздник
Национальный День Вина 2019
День вина в Молдове 2019: что, где, когда

Знаменитости
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться