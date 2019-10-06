Слишком веселый таксист: экстремальное вождение в Дни вина в Кишиневе - видео

В соцсетях появился ролик, на котором запечатлено, как таксист во время поездки отпускал руль и пританцовывал, не прерывая движения.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. В столице Молдовы в эти дни проходят массовые гуляния в честь Национального дня вина. Похоже, что праздничное настроение передалось и водителям такси.

История, которая сотрясла молднет: это произошло в кишиневском такси>>>

В соцсетях появился ролик, на котором запечатлено, как таксист во время поездки отпускал руль и пританцовывал, не прерывая движения.

На кадрах видно, как водитель хлопает в ладоши в такт мелодии, а после остановки на пешеходном переходе тронулся с места, не касаясь руля, а продолжая пританцовывать.

За прошедшую неделю в республике произошла целая серия резонансных ДТП.

В Кишиневе автомобиль Porsche Cayenne столкнулся с троллейбусом, погиб один человек, более 20 - попали в больницу.

Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе на трассе Згурица-Дрокия. Автомобиль Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Погиб водитель неотложки, еще несколько человек пострадали.

Днем ранее пассажирский микроавтобус, ехавший из столицы в Басарабяску, перевернулся на трассе Кишинёв — Хынчешты после столкновения с легковым автомобилем. Пострадало 15 человек. Четырёхмесячный младенец, находившийся с родителями в салоне легковушки, скончался в больнице.

Череда страшных ДТП в Молдове заставила отреагировать президента Игоря Додона.

Он заявил, что ситуация на дорогах стала опасной, а участившиеся в последнее время ДТП с летальным исходом вызывают серьезную обеспокоенность.

Президент отметил, что "либо действующие меры борьбы с правонарушениями на дорогах не работают, либо люди, ответственные за их применение, проявляют преступную халатность".

Додон уверен, что требуются внутренние реформы и неизбежны отставки в системе.

Вопрос о безопасности дорожного движения президент внес в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.

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