Слишком веселый таксист: экстремальное вождение в Дни вина в Кишиневе - видео

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. В столице Молдовы в эти дни проходят массовые гуляния в честь Национального дня вина. Похоже, что праздничное настроение передалось и водителям такси.
История, которая сотрясла молднет: это произошло в кишиневском такси>>>
В соцсетях появился ролик, на котором запечатлено, как таксист во время поездки отпускал руль и пританцовывал, не прерывая движения.На кадрах видно, как водитель хлопает в ладоши в такт мелодии, а после остановки на пешеходном переходе тронулся с места, не касаясь руля, а продолжая пританцовывать.
За прошедшую неделю в республике произошла целая серия резонансных ДТП.
В Кишиневе автомобиль Porsche Cayenne столкнулся с троллейбусом, погиб один человек, более 20 - попали в больницу.
Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе на трассе Згурица-Дрокия. Автомобиль Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Погиб водитель неотложки, еще несколько человек пострадали.
Череда страшных ДТП в Молдове заставила отреагировать президента Игоря Додона.
Он заявил, что ситуация на дорогах стала опасной, а участившиеся в последнее время ДТП с летальным исходом вызывают серьезную обеспокоенность.
Президент отметил, что "либо действующие меры борьбы с правонарушениями на дорогах не работают, либо люди, ответственные за их применение, проявляют преступную халатность".
Додон уверен, что требуются внутренние реформы и неизбежны отставки в системе.
Вопрос о безопасности дорожного движения президент внес в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.
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