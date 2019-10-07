Страшный пожар на ферме в Оргееве: заживо сгорели десятки коров - фото

С огнем боролись три пожарных расчета, однако специалистам еще предстоит установить обстоятельства и причины происшествия.

КИШИНЕВ, 7 окт -Sputnik. Крупный пожар произошел на ферме в населенном пункте Степь-Сочь, Оргеевского района.

В результате происшествия погибли 50 коров и уничтожено 60% крыши постройки, где содержались животные. Такие данные приводит Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок на единый номер спасения "112" поступил в 15.15. По предварительным данным, огонь охватил крышу постройки, в которой находились животные. На место происшествия прибыли три пожарных расчета, которым удалось локализовать и ликвидировать пожар", - отметили в инспекторате.

В ведомстве отметили, что специалистам предстоит установить обстоятельства и причины происшествия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK