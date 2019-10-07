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Пожар. Архивное фото

Страшный пожар на ферме в Оргееве: заживо сгорели десятки коров - фото

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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С огнем боролись три пожарных расчета, однако специалистам еще предстоит установить обстоятельства и причины происшествия.

КИШИНЕВ, 7 окт -Sputnik. Крупный пожар произошел на ферме в населенном пункте Степь-Сочь, Оргеевского района.

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© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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В результате происшествия погибли 50 коров и уничтожено 60% крыши постройки, где содержались животные. Такие данные приводит Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок на единый номер спасения "112" поступил в 15.15. По предварительным данным, огонь охватил крышу постройки, в которой находились животные. На место происшествия прибыли три пожарных расчета, которым удалось локализовать и ликвидировать пожар", - отметили в инспекторате.

В ведомстве отметили, что специалистам предстоит установить обстоятельства и причины происшествия.

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Теги:
Молдова, Пожар


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