Издевались и забирали последнее у стариков: это происходило на севере Молдовы

Члены преступного формирования хладнокровно пытали своих жертв разными способами. Минимальный возраст пострадавших - около 80 лет.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Сорокский суд вынес приговоры членам преступной группировки, которые занимались кражами и нападениями преимущественно на пожилых людей.

"В состав преступной группировки входили четыре человека в возрасте 26-32 лет. На протяжении восьми месяцев 2018 года они грабили и нападали на многих граждан. Свою деятельность члены формирования развернули на севере республики. За каждым из них была закреплена своя роль", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, своих жертв фигуранты уголовного дела выбирали преимущественно из числа пожилых людей – минимальный возраст пострадавших около 80 лет.

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"Члены группировки действовали с чрезвычайной жестокостью, чтобы лишить жертв денег и ценностей. В случае с 91-летним мужчиной, который отказался подчиняться их требованиям, злоумышленники до смерти избили его. Затем они подожгли дом, в котором оставили тело погибшего, чтобы скрыть следы преступления", - сообщили в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, члены преступного формирования пытали своих жертв разными способами, а также отключали дома от электричества и телефонной связи.

"Суммы, которые им удавалось присвоить разными способами, варьировались от 2400 до 7000 леев. Однако не всегда им удавалось украсть деньги", - добавили в структуре.

Злоумышленники своей вины не признали. Как отметили в прокуратуре, на основании убедительных доказательств они были приговорены к 21 году тюрьмы, а некоторые из них - к пожизненному заключению.

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