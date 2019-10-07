Череда страшных ДТП в Молдове: в полиции выступили с заявлением

Череда аварий в Молдове: только за минувшие три дня в республике зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали пятеро человек и еще порядка 50 пострадали.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Всего за несколько дней в Молдове произошло порядка трех десятков дорожно-транспортных происшествий.

Самые распространенные причины нарушений ПДД – превышение скоростного режима и состояние алкогольного опьянения. Такие данные приводит Национальный инспекторат по патрулированию.

"В период 4-6 октября патрульные инспекторы выявили свыше 1200 нарушений правил дорожного движения. Скорость и алкоголь – самые частые нарушения водителей", - отметили в инспекторате.

Всего за несколько дней зарегистрировано 680 случаев превышения скоростного режима, порядка 70 эпизодов управления авто в состоянии алкогольного опьянения. Еще 17 водителей садились за руль без документов.

"За указанный период из-за безрассудных водителей на территории страны произошло 27 ДТП, в которых пострадали 46 человек и 5 погибли", - отметили в инспекторате.

Чтобы сократить число ДТП в полиции подчеркивают, что нужно:

не садиться за руль после употребления спиртного;

следовать дорожным знакам и разметке;

соблюдать скоростной режим;

пристегивать ремень безопасности.

Череда крупных аварий в Молдове

За неделю в республике произошло сразу несколько крупных аварий, в большинстве из которых погибли люди.

В понедельник, 30 октября, Porsche врезался в троллейбус. На момент свершения аварии женщина-водитель легкового автомобиля была в состоянии близком к алкогольной коме. Погиб пассажир Porsche, 20 человек получили ранения.

В пятницу серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло близ населенного пункта Фундул Галбеней Хынчештского района с участием маршрутки, следовавшей рейсом Кишинев-Басарабяска. После аварии в районную больницу Хынчешт с различными травмами доставили 21 человека, трое из которых - дети. Спустя несколько часов в медучреждении скончался четырех месячный ребенок.

Еще одно смертельное ДТП произошло в ночь на субботу в Дрокиевском районе на трассе Згурица-Дрокия. Легковой автомобиль Renault Megan выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. Погиб водитель неотложки, еще несколько человек пострадали. За рулем легковушки находился 20-летний молодой человек. По предварительной информации, он был пьян.

Серьезное ДТП произошло в Кишиневе в субботу вечером - столкнулись автомобиль Volkswagen Sharan и микроавтобус Volkswagen T-4. В результате пострадали 12 человек, из которых семеро - дети. Известно, что в микроавтобусе находились участники шоу "Сила танца" - речь идет о детях из Приднестровья. По некоторым данным, водитель Volkswagen Sharan также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Власти республики обеспокоены

На череду страшных ДТП в Молдове отреагировал президент Игорь Додон. Глава республики заявил, что ситуация на дорогах стала опасной, а участившиеся в последнее время ДТП с летальным исходом вызывают серьезную обеспокоенность.

Он отметил, что "либо действующие меры борьбы с нарушениями на дорогах не работают, либо люди, ответственные за их применение, проявляют преступную халатность".

Додон уверен, что требуются внутренние реформы, и в системе неизбежны отставки.

Вопрос о безопасности дорожного движения президент внес в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.

За вождение в нетрезвом виде необходимо лишать водительских прав навсегда, считает глава молдавского Минздрава Алла Немеренко.

Она выразила беспокойство и негодование по поводу того, что все больше водителей садятся за руль в нетрезвом виде.

"За вождение автомобиля в нетрезвом виде должны отбирать права навсегда", - написала министр на своей страничке в соцсети Facebook.

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