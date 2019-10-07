17:14 07 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.71
  • RUB0.27
  • RON4.10
  • UAH0.72
Поиск
ДТП

Приднестровье окажет помощь детям, попавшим в аварию под Кишиневом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
82 0 0

ДТП, в котором оказались дети из приднестровского творческого коллектива, обсуждалось на совещании у лидера Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Детям, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на выезде из Кишинева, приднестровские власти намерены оказать помощь. Об этом говорилось на совещании лидера Приднестровья Вадима Красносельского с главами администраций городов.

"Ребятам и их родителям должна быть оказана поддержка", - дал поручение подчиненным Вадим Красносельский.

Ребята – воспитанники бендерского ДК им. Ткаченко. Они являются участниками шоу "Сила танца".

Авария
© Sputnik / Denis Voronin
Еще одна страшная авария: в Кишиневе в ДТП попала маршрутка с детьми - фото

Артисты возвращались домой с записи телепередачи 5 октября вечером. Микроавтобус "Фольксваген", в котором ехали дети, столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел на бульваре Дачия в направлении населенного пункта Бачой. По некоторым данным, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В оказании медицинской помощи в условиях стационара все еще нуждаются двое из шести пострадавших артистов. Остальные находятся дома", - сообщил о состоянии детей глава администрации города Бендеры Роман Иванченко.

Забастовка автоперевозчиков в Молдове: к чему готовиться жителям страны>>>

Как писал Sputnik, ранее выступил президент Молдовы Игорь Додон. Комментируя субботнюю аварию в Кишиневе, он выразил обеспокоенность участившимися случаями ДТП с человеческими жертвами, назвав ситуацию на дорогах опасной и призвав принять срочные, жесткие меры, чтобы остановить череду трагедий.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Лишать прав навсегда: преступления пьяных шоферов переполнили чашу терпения
Череда страшных ДТП в Молдове: в полиции выступили с заявлением
Теги:
дети, массовое ДТП, ДТП, авария, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Черный берет
Черный берет спецназа Fulger: тест на мужество для самых сильных - фото
Путин на отдыхе в сибирской тайге
Как Путин отдохнул в сибирской тайге - видео
Какой будет свободная торговля ЕАЭС и Сингапура
Свободная торговля ЕАЭС и Сингапура: какой она будет

Знаменитости
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться