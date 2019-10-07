Приднестровье окажет помощь детям, попавшим в аварию под Кишиневом

ДТП, в котором оказались дети из приднестровского творческого коллектива, обсуждалось на совещании у лидера Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Детям, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на выезде из Кишинева, приднестровские власти намерены оказать помощь. Об этом говорилось на совещании лидера Приднестровья Вадима Красносельского с главами администраций городов.

"Ребятам и их родителям должна быть оказана поддержка", - дал поручение подчиненным Вадим Красносельский.

Ребята – воспитанники бендерского ДК им. Ткаченко. Они являются участниками шоу "Сила танца".

Артисты возвращались домой с записи телепередачи 5 октября вечером. Микроавтобус "Фольксваген", в котором ехали дети, столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел на бульваре Дачия в направлении населенного пункта Бачой. По некоторым данным, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В оказании медицинской помощи в условиях стационара все еще нуждаются двое из шести пострадавших артистов. Остальные находятся дома", - сообщил о состоянии детей глава администрации города Бендеры Роман Иванченко.

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Как писал Sputnik, ранее выступил президент Молдовы Игорь Додон. Комментируя субботнюю аварию в Кишиневе, он выразил обеспокоенность участившимися случаями ДТП с человеческими жертвами, назвав ситуацию на дорогах опасной и призвав принять срочные, жесткие меры, чтобы остановить череду трагедий.

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