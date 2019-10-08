В Кишиневе маршрутка врезалась в легковушку и влетела в столб

Во вторник в молдавской столице микроавтобус №108 столкнулся с автомобилем, а потом врезался в столб.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Авария с участием городской маршрутки №108 произошла сегодня утром на Хынчештском шоссе.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения при проезде перекрестка. Один из водителей проехал на красный.

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В итоге два человека получили травмы и были госпитализированы. На место аварии прибыли сотрудники полиции: окончательную степень вины всех участников ДТП установит следствие.

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