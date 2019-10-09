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Страшное ДТП в Теленештах: 16 человек оказались в больнице - фото

© Photo : IP Călărași
Происшествия
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В результате аварии 16 человек были доставлены в Теленештскую районную больницу с различными телесными повреждениями.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Шестнадцать человек были доставлены в больницу, некоторые из них в тяжелом состоянии.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Произошло это после аварии, случившейся сегодня утром недалеко от деревни Кучоая-Ноуэ, в районе Теленешть. Авария произошла около 06.50.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву заявила Sputnik Молдова, что после аварии 16 человек были доставлены в Теленештскую районную больницу с различными телесными повреждениями. Личность пострадавших еще не установлена.

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По словам представителя пресс-службы, 63-летний мужчина, сидевший за рулем Mercedes, был виновен в аварии. Автомобиль и микроавтобус, перевозивший людей для работы в Страшенском районе, вылетел в кювет.

Этой ночью также произошло еще одно ДТП: 9 октября в 00:45 часов в дежурную часть Инспектората полиции города Комрат поступило телефонное сообщение о том, что произошло ДТП. При выезде оперативной группы было установлено, что 29-летний водитель, управляя автомобилем марки "Хонда Аккорд" по автодороге М-3, двигаясь в южном направлении, не доезжая села Бешалма, не справился с управлением и съехал в кювет. Далее произошло столкновение с деревом с последующим опрокидыванием.

В результате 29-летний водитель, житель села Кирсово и 42-летний мужчина, находившийся на переднем сидении от полученных телесных повреждений скончались на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги:
авария, ДТП


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