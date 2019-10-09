Страшное ДТП в Теленештах: 16 человек оказались в больнице - фото

В результате аварии 16 человек были доставлены в Теленештскую районную больницу с различными телесными повреждениями.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Шестнадцать человек были доставлены в больницу, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Произошло это после аварии, случившейся сегодня утром недалеко от деревни Кучоая-Ноуэ, в районе Теленешть. Авария произошла около 06.50.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву заявила Sputnik Молдова, что после аварии 16 человек были доставлены в Теленештскую районную больницу с различными телесными повреждениями. Личность пострадавших еще не установлена.

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По словам представителя пресс-службы, 63-летний мужчина, сидевший за рулем Mercedes, был виновен в аварии. Автомобиль и микроавтобус, перевозивший людей для работы в Страшенском районе, вылетел в кювет.