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Авария. Архивное фото.

Жуткая авария в Приднестровье: двое погибших, один раненый

© Photo : IP Călărași
Происшествия
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Специалистам аварийно-спасательного подразделения с трудом удалось извлечь выжившего и погибших из салон автомобиля.

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 80-ом километре автодороги Одесса-Брест между станциями Новосавицкая и селом Новокотовск в приднестровском регионе. Двигаясь из Тирасполя в Первомайск, 18-летний житель города Днестровск не справился с управлением Volkswagen, выехал за пределы проезжей части влево и врезался в дерево.

"В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир, находившийся на заднем сидении автомобиля - житель села Незавертайловка 1983 года рождения", - сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

ДТП
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Другой 18-летний юноша - житель города Днестровск, следовавший на переднем пассажирском сидении, бригадой скорой помощи доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГАИ, аварийного-спасательного подразделения, следственно-оперативная группа. Чтобы извлечь выжившего и погибших из салона машины, специалисты использовали спецснаряжение.

По факту ДТП со смертельным исходом будет возбуждено уголовное дело. После ряда экспертиз, в том числе автотехнической, будет установлена причина аварии.

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Теги:
погибшие, страшная авария, авария, Приднестровье


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