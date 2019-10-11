Пожар в складской зоне: на место ЧП направили шесть расчетов - фото

Локализовать очаг возгорания пожарным удалось менее, чем за час, жертв смогли избежать благодаря своевременному вмешательству.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Шесть пожарных расчетов тушили возгорание, произошедшее в пятницу в столичном секторе Чеканы. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

"Пожар произошел на территории нескольких предприятий на улице Индустриалэ, 10. Звонок в службу "112" поступил в 08.05. На место были направлены шесть экипажей спасателей и пожарных", - уточнили в Генинспекторате по ЧС.

Прибыв на место, специалисты обнаружили, что огнем охвачен трансформатор. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Очаг удалось локализовать в течение 40 минут.

"Благодаря оперативному вмешательству удалось спасти склады, где хранится краска и ковры. В результате пожара жертв нет", - добавили в ГИЧС.

Как уточнили в ведомстве, специалистам еще предстоит определить точную причину возгорания.

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