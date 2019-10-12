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Авария

На трассе в Страшенах перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие — фото

CC0 / Pixabay / petrabosse
Происшествия
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Сразу несколько ДТП с участием микроавтобусов произошли в Молдове в последние дни, тревожная тенденция продолжилась аварией в Страшенах.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Страшенах в субботу утром.

Автобус, следовавший по маршруту Кишинев-Страшены, перевернулся на трассе после того, как водитель попытался повернуть налево и столкнулся с автомобилем Mercedes, ехавшим следом. В результате ДТП трое человек были госпитализированы в больницу с легкими травмами.

Авария произошла сегодня утром, около 08.20, на трассе R-1 Кишинев - Унгены, на расстоянии 20 км от города Страшены, сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву.

Обстоятельства происшествия расследуются.

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Теги:
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