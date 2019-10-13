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Мужчина с ножом

Зарезан другом — в Кишиневе погиб молодой человек

© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
Происшествия
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Двое приятелей поссорились из-за давнего конфликта, и дело закончилось поножовщиной — 23-летний молодой мужчина не выжил.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Молодой человек умер после того, как был ранен в субботу поздно вечером в столичном районе Буюканы.

По сообщению пресс-секретаря столичной полиции, убийство произошло 12 октября около 23.30.

Мужчина в наручниках после задержания полицией. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong
Задержаны трое подозреваемых в жестоком убийстве в Каларашском районе

Прибывший на место происшествия полицейский экипаж установил, что в одной из квартир дома на улице Ион Пеливан произошла ссора между двумя мужчинами в возрасте 56 и 23 лет.

В результате спора, возникшего из-за давнего конфликта, старший товарищ нанес молодому человеку удар в живот острым предметом. От полученных травм юноша скончался. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении убийства задержан на 72 часа.

Если его вина будет доказана, преступнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Теги:
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