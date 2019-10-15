Дело с дымком - уезжая из Молдовы, француз хотел "дать прикурить" парижанам

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Восемьдесят блоков сигарет известных марок пытался вывезти через Международный аэропорт Кишинева 53-летний гражданин Франции, который зарегистрировался на рейс Кишинев-Париж.
Контрабандный груз обнаружили сотрудники Таможенной службы Молдовы.
Француз не особо утруждал себя маскировкой крупной партии сигарет, как это иногда делают некоторые молдавские контрабандисты. Табачную поклажу он просто спрятал в вещах, сложив блоки сигарет в большой чемодан.
Попытку вывезти из Молдовы незаконным путем крупную партию контрабанды обнаружили при сканировании багажа пассажиров авиарейса, отправлявшегося в Париж.
Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы республики провели совместный досмотр багажа гражданина Франции, задокументировав факт правонарушения и изъяв 15 тысяч 800 сигарет.
В ходе выяснений деталей факта контрабанды удалось установить - француз намеревался реализовать сигареты на черном рынке своей страны. По факту попытки контрабанды ведется следствие.
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