Обыски и задержания в Молдове: дело связано с контрабандой наркотиков

До 10 лет тюрьмы грозит двум молодым людям из Дондюшанского района, которые попались на контрабанде наркотиков.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, организовавших перевозку из Украины в Молдову порядка 500 грамм наркотических веществ. Психотропная продукция была спрятана в потолке вагона пассажирского поезда "Москва-Кишинев". Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.

Фигурантами дела стали двое жителей Дондюшанского района в возрасте от 22 до 25 лет. Один из них уже привлекался к ответственности за аналогичные действия.

"Контрабанда обнаружена на таможенном посту Волчинэць и изъята 11 октября. Не зная об этом злоумышленники попытались пробраться в поезд на железнодорожной станции в городе Окница, чтобы забрать товар. Однако в вагон их не пустил проводник. Их задержали в Фалештах, после того как они все-таки попали в поезд уже на другой станции", - заявили в прокуратуре.

Там отметили, если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас они находятся под предварительным арестом.

"По итогам обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружены и изъяты еще 500 граммов марихуаны", - добавили в ведомстве.

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