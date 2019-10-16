Братья-киллеры из Молдовы замаскировали преступление под салют

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, сколько получали киллеры за "заказы", как готовились к совершению преступлений, и при чем тут салют.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Два заказа на убийства, провал каждого из них и как итого – задержание. Двум братьям-киллерам из Молдовы грозят пожизненные сроки за попытки убийства двух человек. Подробности этого дела предоставили на пресс-конференции в среду представители правоохранительных органов.

"Речь идет о двух попытках убийства, которые были совершены на протяжении 2018 года", - заявил и.о. главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Дорин Компан.

По его словам, в первом случае речь о попытке заказного убийства в столичном секторе Ботаника.

"Исполнители задержаны - это двое братьев. Один из них привлекался к уголовной ответственности. Второй случай произошел в селе Стояновка, Кантемирского района. По этому делу организатор и заказчик уже преданы суду. Исполнители те же, что и на Ботанике", - сказал он.

Как отметил Компан, оба задержанных – 39 и 40-летний жители Кишинева - дают показания. "Найдено оружие, которое использовалось при совершении попыток убийства. Задержанные находятся под предварительным арестом. Следствие продолжается… Им грозит 15-20 лет тюрьмы или пожизненное заключение", - подчеркнул прокурор.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что задержанные киллеры были особо опасны.

Глава управления по борьбе с тяжкими преступлениями Национального инспектората по расследованиям Игорь Зглавуцэ заявил, что каждое дело планировалось киллерами заранее. Они пользовались одноразовыми телефонами и SIM-картами, а в момент совершения попыток убийства - рациями. Злоумышленники следили за своими жертвами для того, чтобы рассчитать время и место выполнения "заказа".

"На Ботанике киллеры совершили 21 выстрел в автомобиль марки Mercedes из автомата Калашникова и замаскировали это под салют. Это было хорошо подготовленное преступление", - сказал Зглавуцэ. © Sputnik / Стрингер Циничное и жестокое убийство с участием двух молдаван: полиция в Киеве в шоке

За рулем Mercedes находился 46-летний житель Кишинева. Из 21 совершенного выстрела в жертву попала всего одна пуля. Мужчину доставили в тяжелом состоянии в больницу. Благодаря оперативному хирургическому вмешательству он остался в живых, пояснил представитель правоохранительных органов.

По словам Зглавуцэ, эти же двое братьев совершили другую попытку заказного убийства в Кантемире.

"Киллеры несколько раз приезжали туда, чтобы осмотреть местность, как расположен дом, и наметить пути отхода. Изначально они планировали убить жертву на улице, но мужчина вышел во двор. В него произвели семь выстрелов, шесть из которых попали в жертву. Опять же, к счастью, человек остался жив благодаря экстренному хирургическому вмешательству", - добавил он.

Представитель инспектората по расследованиям отметил, что, если по делу в Кантемире уже выявлены заказчик и организатор, то по попытке заказного убийства в Кишиневе следствие еще ведется.

"Во втором случае (в Кантемирском районе – ред.) заказчик – бизнесмен, который решил свести счеты из-за долгов и совместного бизнеса, решив "заказать" (своего партнера), чтобы не возвращать долги", - сказал Зглавуцэ.

Он также подчеркнул, что за каждый заказ киллеры требовали и получили по 15 тысяч долларов. Кроме того, как отметил представитель правоохранительных органов, проверяется информация о причастности братьев к другим преступлениям, в том числе за границей.

"Они входят в группировку, которая действовала в 90-х годах на юге Молдовы… Задержаны примерно две недели назад в Кишиневе. Киллеры были очень осторожны. Специальные мероприятия в отношении них длились довольно долго. Они использовали очень хорошую схему по конспирации, поэтому так долго все длилось документирование", - добавил Зглавуцэ.

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