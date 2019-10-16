Домушники орудуют в муниципии Кишинев - как спасти все, что нажито

Несмотря на то, что лето давно прошло, квартирные воры используют любой удобный момент, чтобы лишить жителей муниципия Кишинев имущества и ценностей. Полиция задержала одного из таких любителей поживиться за чужой счет.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Опасного преступника задержали сотрудники столичной полиции, большинство краж, по предварительным данным правоохранительных органов, он совершал в пригородном поселке Дурлешты, однако у следователей есть подозрения, что ряд подобных эпизодов, случившихся в Яловенском районе, - также дело рук ловкого домушника.

Вор выработал свой собственный метод - в первую очередь он обращал внимание на дома, которые хозяева предлагали сдать в аренду посредством соответствующих сообщений в интернете. Преступник также собирал информацию о хозяевах, выяснял, когда они уходят на работу и возвращаются домой. И лишь после этого "шел на дело".

По данным следствия, с мая по сентябрь задержанный совершил целую серию квартирных краж.

Способ проникновения в жилища жертв он выбрал самый незатейливый - выбивал или высаживал окна, быстро брал все самое ценное и скрывался восвояси. Помимо денег и ювелирных украшений, вор не гнушался брать и предметы бытовой техники, который затем реализовывал случайным покупателям на столичных рынках.

На допросе в Инспекторате полиции сектора Буюканы мужчина полностью признал свою вину. По предварительным данным, сумма ущерба нанесенного владельцам ограбленных домов, составляет более 17 тысяч леев. Однако следователи продолжают устанавливать его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы и штраф от 32 до 67 тысяч леев.

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