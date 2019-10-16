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Полиция

Домушники орудуют в муниципии Кишинев - как спасти все, что нажито

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Несмотря на то, что лето давно прошло, квартирные воры используют любой удобный момент, чтобы лишить жителей муниципия Кишинев имущества и ценностей. Полиция задержала одного из таких любителей поживиться за чужой счет.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Опасного преступника задержали сотрудники столичной полиции, большинство краж, по предварительным данным правоохранительных органов, он совершал в пригородном поселке Дурлешты, однако у следователей есть подозрения, что ряд подобных эпизодов, случившихся в Яловенском районе, - также дело рук ловкого домушника. 

Вор выработал свой собственный метод - в первую очередь он обращал внимание на дома, которые хозяева предлагали сдать в аренду посредством соответствующих сообщений в интернете. Преступник также собирал информацию о хозяевах, выяснял, когда они уходят на работу и возвращаются домой. И лишь после этого "шел на дело". 

По данным следствия, с мая по сентябрь задержанный совершил целую серию квартирных краж.

Кража, архивное фото.
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Способ проникновения в жилища жертв он выбрал самый незатейливый - выбивал или высаживал окна, быстро брал все самое ценное и скрывался восвояси. Помимо денег и ювелирных украшений, вор не гнушался брать и предметы бытовой техники, который затем реализовывал случайным покупателям на столичных рынках. 

На допросе в Инспекторате полиции сектора Буюканы мужчина полностью признал свою вину. По предварительным данным, сумма ущерба нанесенного владельцам ограбленных домов, составляет более 17 тысяч леев. Однако следователи продолжают устанавливать его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы и штраф от 32 до 67 тысяч леев.

В связи с участившимися случаями квартирных краж сотрудники полиции рекомендуют: 

  • не забывать закрывать дверь на все замки перед выходом из дома;
  • научите детей не рассказывать незнакомцам информацию о вещах и ценностях, которые есть у вас дома;
  • не впускайте в дом людей, которые продают с рук средства бытовой химии, мелкую бытовую технику, косметику или украшения. Под предлогом реализации товара они могут усыпить бдительность хозяев и что-то украсть, либо присмотреть ценности, которые есть в доме, а потом, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынести все самое ценное; 
  • владельцам квартир, расположенных на первом и втором этажах, следует устанавливать железные решетки на окна, а также оснастить жилище системой сигнализации; 
  • на время долгого отъезда лучше попросить соседей вытаскивать почту из ящика, скопление корреспонденции - первый сигнал ворам, что жильцов давно нет дома; 
  • попросите соседей прибирать перед входной дверью хотя бы раз в неделю, скопление пыли - индикатор для вором о том, что на порог дома давно никто не ступал.

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Теги:
кража, имущество, домушники, воры


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