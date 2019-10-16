Домушники орудуют в муниципии Кишинев - как спасти все, что нажито

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Опасного преступника задержали сотрудники столичной полиции, большинство краж, по предварительным данным правоохранительных органов, он совершал в пригородном поселке Дурлешты, однако у следователей есть подозрения, что ряд подобных эпизодов, случившихся в Яловенском районе, - также дело рук ловкого домушника.
Вор выработал свой собственный метод - в первую очередь он обращал внимание на дома, которые хозяева предлагали сдать в аренду посредством соответствующих сообщений в интернете. Преступник также собирал информацию о хозяевах, выяснял, когда они уходят на работу и возвращаются домой. И лишь после этого "шел на дело".
По данным следствия, с мая по сентябрь задержанный совершил целую серию квартирных краж.
Способ проникновения в жилища жертв он выбрал самый незатейливый - выбивал или высаживал окна, быстро брал все самое ценное и скрывался восвояси. Помимо денег и ювелирных украшений, вор не гнушался брать и предметы бытовой техники, который затем реализовывал случайным покупателям на столичных рынках.
На допросе в Инспекторате полиции сектора Буюканы мужчина полностью признал свою вину. По предварительным данным, сумма ущерба нанесенного владельцам ограбленных домов, составляет более 17 тысяч леев. Однако следователи продолжают устанавливать его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы и штраф от 32 до 67 тысяч леев.
В связи с участившимися случаями квартирных краж сотрудники полиции рекомендуют:
- не забывать закрывать дверь на все замки перед выходом из дома;
- научите детей не рассказывать незнакомцам информацию о вещах и ценностях, которые есть у вас дома;
- не впускайте в дом людей, которые продают с рук средства бытовой химии, мелкую бытовую технику, косметику или украшения. Под предлогом реализации товара они могут усыпить бдительность хозяев и что-то украсть, либо присмотреть ценности, которые есть в доме, а потом, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынести все самое ценное;
- владельцам квартир, расположенных на первом и втором этажах, следует устанавливать железные решетки на окна, а также оснастить жилище системой сигнализации;
- на время долгого отъезда лучше попросить соседей вытаскивать почту из ящика, скопление корреспонденции - первый сигнал ворам, что жильцов давно нет дома;
- попросите соседей прибирать перед входной дверью хотя бы раз в неделю, скопление пыли - индикатор для вором о том, что на порог дома давно никто не ступал.
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