06:35 18 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Авария при въезде в Каушаны

Скорость при тумане: три человека погибли в ДТП в Каушанах - фото

© Photo: Facebook / Poliția Republicii Moldova
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (865)
1273 0 0

Погибшими оказались двое молодых мужчин и женщина - спасти их было невозможно после лобового столкновения двух машин.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Три человека погибли в четверг утром в аварии, которая произошла при въезде в Каушаны. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

ДТП зарегистрировали в 08.10. Лобовое столкновение произошло автомобилей Peugeot и Opel Zafira по дороге из села Григорьевка.

"Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – высокая скорость движения в условиях сниженной видимости. В результате аварии погибли три человека", - подчеркнули в полиции. 

Погибшие – двое мужчин 19 и 32 лет, а также 27-летняя женщина.

"Желтый код" метеоопасности в связи с туманом действует в Молдове до 12.00. В этот период видимость составляет 200 метров и менее.

Специалисты предупреждают, что в период действия предупреждения может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (865)

По теме

Серьезная авария в Гагаузии: пострадали три человека, в том числе младенец
Страшная авария в Унгенском районе: погибла 13-летняя девочка
Еще одна страшная авария: в Кишиневе в ДТП попала маршрутка с детьми - фото
Теги:
туман, ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Привокзальная площадь в Кишиневе. Молдавская ССР.
Редкие фотографии Кишинева, или Город, которого нет
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
Календарь 2020
Календарь рабочих и выходных дней в Молдове в 2020 году

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться