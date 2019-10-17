Скорость при тумане: три человека погибли в ДТП в Каушанах - фото

Погибшими оказались двое молодых мужчин и женщина - спасти их было невозможно после лобового столкновения двух машин.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Три человека погибли в четверг утром в аварии, которая произошла при въезде в Каушаны. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

ДТП зарегистрировали в 08.10. Лобовое столкновение произошло автомобилей Peugeot и Opel Zafira по дороге из села Григорьевка.

"Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – высокая скорость движения в условиях сниженной видимости. В результате аварии погибли три человека", - подчеркнули в полиции.

Погибшие – двое мужчин 19 и 32 лет, а также 27-летняя женщина.

"Желтый код" метеоопасности в связи с туманом действует в Молдове до 12.00. В этот период видимость составляет 200 метров и менее.

Специалисты предупреждают, что в период действия предупреждения может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;

движение с малой скоростью на автомобильных трассах;

избегать выполнения обгонов;

увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;

осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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