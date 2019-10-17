За два месяца четверо мужчин ограбили семь домов в одном районе страны - видео

В данный момент полиции известно о преступлениях, совершенных в Хынчештском районе, однако не исключено, что члены группировки причастны к кражам еще в двух районах республики.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Четверо жителей Хынчештского района задержаны по подозрению в совершении семи квартирных краж в течение двух месяцев в одном только Страшенском районе. Об этом сообщили в четверг в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

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Речь идет о молодых людях в возрасте 19-25 лет, которые ранее уже были судимы за аналогичные преступления.

Кадры оперативной съемки, на которых запечатлены моменты задержания, опубликованы правоохранительными органами.

По данным следствия, ущерб от действий злоумышленников достигает 150 тысяч леев. Последнюю кражу они совершили в селе Каприяны, откуда вынесли 1,5 тысячи евро и банковскую карту, на которой хранились 10 тысяч леев.

"Члены группировки работали днем, когда хозяев не было дома. Они взламывали стеклопакеты или двери и выносили золотые украшения и деньги", - пояснили в Генинспекторате полиции.

При обысках в домах злоумышленников нашли наркотики, незаконно хранимое оружие, а также часть украденных вещей.

Правоохранители предполагают, что подозреваемые могут быть причастны к кражам, совершенным в Хынчештском и Яловенском районах.

Согласно действующему законодательству, молодым людям грозит штраф в 32,5-67,5 тысячи леев или лишение свободы на срок до 4 лет.

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