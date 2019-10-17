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Труп.

Шокирующая смерть на Центральном рынке - мужчина скончался мгновенно

© Sputnik / Валерий Титиевский
Происшествия
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Мужчина собирался отправиться на свою малую родину в одно из сел района Штефан-Водэ, однако внезапная кончина оборвала его планы.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Свидетелями шокирующего зрелища стали покупатели, пришедшие на Центральный рынок молдавской столицы в четверг.  Мужчина, который зашел за покупками упал, как подкошенный и скончался в мгновение ока. Случайные прохожие пытались привести мужчину в чувство, оказать ему первую помощь, вызвали "скорую". Однако все усилия оказались тщетными, а прибывшие на место происшествия спасатели лишь констатировали летальный исход. 

Как сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, по предварительным данным скончавшемуся было 57 лет, а при себе сотрудники полиции нашли у него билет на автобусный рейс Кишинев - Штефан-Водэ. 

Не исключено, что мужчина заходил на рынок, чтобы приобрести продукты или другие необходимые вещи перед поездкой на свою малую родину. На месте происшествия работает опергруппа, следователи пытаются выяснить все детали случившегося.

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Внезапная смерть может быть обусловлена хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, либо острыми приступами - инфарктами или инсультами. 

В Молдове заболевания сердечно-сосудистой системы прочно удерживают первое место среди причин смертности населения страны. Такие данные приводит министерство здравоохранения, труда и соцзащиты республики.

По данным ведомства, на эту категорию недугов приходится порядка 58% от общего числа летальных исходов на национальном уровне.

"С начала 2019 года в республике от заболеваний сердечно-сосудистой системы скончались 21,6 тысячи человека. По статистике больше всего летальных исходов приходится на ишемическую болезнь сердца (52,6%), цереброваскулярные болезни (24,3%), острый инфаркт миокарда (8,7%), гипертоническая болезнь (9,8%)", - уточняют в министерстве.

Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.

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Теги:
происшествие, смерть, центральный рынок


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