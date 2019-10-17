Шокирующая смерть на Центральном рынке - мужчина скончался мгновенно

Мужчина собирался отправиться на свою малую родину в одно из сел района Штефан-Водэ, однако внезапная кончина оборвала его планы.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Свидетелями шокирующего зрелища стали покупатели, пришедшие на Центральный рынок молдавской столицы в четверг. Мужчина, который зашел за покупками упал, как подкошенный и скончался в мгновение ока. Случайные прохожие пытались привести мужчину в чувство, оказать ему первую помощь, вызвали "скорую". Однако все усилия оказались тщетными, а прибывшие на место происшествия спасатели лишь констатировали летальный исход.

Как сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, по предварительным данным скончавшемуся было 57 лет, а при себе сотрудники полиции нашли у него билет на автобусный рейс Кишинев - Штефан-Водэ.

Не исключено, что мужчина заходил на рынок, чтобы приобрести продукты или другие необходимые вещи перед поездкой на свою малую родину. На месте происшествия работает опергруппа, следователи пытаются выяснить все детали случившегося.

Внезапная смерть может быть обусловлена хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, либо острыми приступами - инфарктами или инсультами.

В Молдове заболевания сердечно-сосудистой системы прочно удерживают первое место среди причин смертности населения страны. Такие данные приводит министерство здравоохранения, труда и соцзащиты республики.

По данным ведомства, на эту категорию недугов приходится порядка 58% от общего числа летальных исходов на национальном уровне.

"С начала 2019 года в республике от заболеваний сердечно-сосудистой системы скончались 21,6 тысячи человека. По статистике больше всего летальных исходов приходится на ишемическую болезнь сердца (52,6%), цереброваскулярные болезни (24,3%), острый инфаркт миокарда (8,7%), гипертоническая болезнь (9,8%)", - уточняют в министерстве.

Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.

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