Автомобиль лишился капота — еще одно серьезное ДТП в столице

Столкновение оказалось такой силы, что один из автомобилей практически лишился моторного отсека, восстановлению машина не подлежит.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Авария произошла на улице Сармизежетуса в Кишиневе. На дороге столкнулись Chevrolet, за рулем которой был 21-летний молодой человек и Skoda, которой управлял 37-летний водитель.

ДТП произошло около шести часов вечера. По словам очевидцев, водитель Chevrolet выехал со своей полосы и столкнулся с автомобилем Skoda, после чего тот врезался в дерево — в результате водитель машины был госпитализирован.

В тот же день, в четверг утром, три человека погибли в в аварии, которая произошла при въезде в Каушаны. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

ДТП зарегистрировали в 08.10. Лобовое столкновение произошло автомобилей Peugeot и Opel Zafira по дороге из села Григорьевка.

"Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – высокая скорость движения в условиях сниженной видимости. В результате аварии погибли три человека", - подчеркнули в полиции.

Погибшие – двое мужчин 19 и 32 лет, а также 27-летняя женщина.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK