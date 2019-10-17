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ДТП

Автомобиль лишился капота — еще одно серьезное ДТП в столице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Столкновение оказалось такой силы, что один из автомобилей практически лишился моторного отсека, восстановлению машина не подлежит.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Авария произошла на улице Сармизежетуса в Кишиневе. На дороге столкнулись Chevrolet, за рулем которой был 21-летний молодой человек и Skoda, которой управлял 37-летний водитель.

ДТП произошло около шести часов вечера. По словам очевидцев, водитель Chevrolet выехал со своей полосы и столкнулся с автомобилем Skoda, после чего тот врезался в дерево — в результате водитель машины был госпитализирован.

 

В тот же день, в четверг утром,  три человека погибли в в аварии, которая произошла при въезде в Каушаны. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

ДТП зарегистрировали в 08.10. Лобовое столкновение произошло автомобилей Peugeot и Opel Zafira по дороге из села Григорьевка.

"Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – высокая скорость движения в условиях сниженной видимости. В результате аварии погибли три человека", - подчеркнули в полиции. 

Погибшие – двое мужчин 19 и 32 лет, а также 27-летняя женщина.

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Теги:
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