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Мужчина ремонтирует уличный фонарь

В Чадыр-Лунге появились воры-высотники: они повергли город во тьму и хаос

© REUTERS / Damir Sagolj
Происшествия
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Sputnik Молдова

Жажда легкой наживы заставляет некоторых граждан проявлять чудеса физической выносливости и ловкости, как пример тому - случай, произошедший в Гагаузии.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. В Чадыр-Лунге неизвестные украли фонари уличного освещения. Об этом на своей Facebook написал и.о. примара Михаил Стамов.

Он отметил, что кража произошла в микрорайоне шестой школы. Фонари в темное время суток освещали остановку общественного транспорта и пешеходный переход через опасный участок проезжей части, обеспечивая безопасность жителей микрорайона, пишет сайт gagauzinfo.md.

"Поражает наглость, безответственность и желание наживы за счет здоровья и жизни людей. Обращаемся к свидетелям варварского акта сообщить на условиях анонимности мне или в примэрию муниципия Чадыр-Лунга по телефону 029122509. Ожидается вознаграждение", - написал и.о. примара города.

Ранее городской совет одобрил установку в Чадыр-Лунге нескольких камер уличного видеонаблюдения. После этого в городе увеличилась раскрываемость краж.

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