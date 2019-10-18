Задыхающаяся Молдова - почему воздух в крупных городах страны смертелен

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Повышенное содержание диоксида азота стало причиной загрязнения воздуха в городе Бельцы и близлежащих пригородах, сообщают региональные СМИ.

Превышены допустимые нормы по твердым суспензиям - в 1,4 раза, по диоксиду азота - в 2 раза и по формальдегиду - в 2,4 раза. В выходные дни ситуация с загрязнением воздуха в северной столице Молдовы не изменится, утверждают метеорологи.

Метеорологические факторы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе, главной причиной которого является влияние теплого фронта, слабого ветра, тумана и значительных перепадов среднесуточных температур.

Влияние на здоровье

Загрязнение атмосферного воздуха является одной из основных проблем санитарного состояния окружающей среды, которая касается каждого в странах с низким и средним уровнем доходов.

По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, в среднем в мире загрязнение атмосферного воздуха в городах и сельских районах приводит к 4,2 миллионам случаев преждевременной смерти. Смертность вызвана воздействием мельчайших твердых частиц диаметром 2,5 или менее микронов, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний.

Около 58% случаев преждевременной смерти, связанной с загрязнением атмосферного воздуха, происходят в результате ишемической болезни сердца и инсульта, 18% — в результате хронической обструктивной болезни легких или острых инфекций нижних дыхательных путей и 6% — в результате рака легких.

Некоторые случаи смерти могут иметь отношение к более чем одному фактору риска одновременно. Например, как курение, так и загрязнение атмосферного воздуха влияют на заболевание раком легких. Некоторые случаи смерти от рака легких можно было предотвратить путем улучшения качества атмосферного воздуха, или за счет сокращения курения табака.

Выхлопы автомобильного транспорта, а также выбросы предприятий, сжигающих уголь, насыщают воздух крошечными частицами загрязнений, способных вызывать повышение свёртываемости крови и образование тромбов в кровеносной системе человека. Загрязнённый воздух приводит также повышению давления. Это вызвано тем, что загрязнение атмосферы приводит к изменению той части нервной системы, которая контролирует уровень кровяного давления. Из-за загрязнения воздуха в крупных городах происходит примерно пять процентов случаев госпитализации.

Ситуация в Кишиневе

В Молдове, в особенности, в Кишиневе с экологией тоже не все гладко. О качестве воздуха молдавской столицы рассказал председатель общественной организации "Viitorul Verde" Дмитрий Арион.

"В Кишиневе около 500 тысяч единиц транспорта. Еще дополнительно приезжают на своих авто люди с других районов республики. Аппаратура в существующей гидрометеостанции устарела, и мы не имеем точных данных о загрязнении воздуха в местах повышенного скопления транспортных средств", — сказал Арион.

Арион рассказал, что в Кишиневе предпринимаются попытки исправить ситуацию с большим количеством легковых машин — регулярно проходят мероприятия по продвижению экологического вида транспорта — велосипедов и роликов.

"Но, если раньше велосипедисты были участниками дорожного движения, то непонятно почему, без консультации, без предложений специалистов — их перевели на тротуар.Соответственно ставят под угрозу пешеходов. А на этих дорожках для велосипедистов паркуются машины. Вроде продвигается экологический транспорт, но у него нет надлежащих условий в городе", — пояснил эксперт.

© Sputnik / Денис Грабусов Убийца №1 в мире

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